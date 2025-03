USAs helsemyndighet krever nå at ansatte svarer på e-poster fra Elon Musk

HQ

USAs helsedepartement har endret sin policy, og krever nå at ansatte svarer på ukentlige e-poster. Dette inkluderer ansatte ved Food and Drug Administration og Centers for Disease Control and Prevention (via Reuters).

E-postene, som kommer fra Department of Government Efficiency, har som mål å vurdere ytelsen til statsansatte og støttes av milliardæren Elon Musk og Trump-administrasjonen.

I utgangspunktet hadde de ansatte blitt forsikret om at det var valgfritt å svare og at det ikke ville påvirke ansettelsen deres, men et nytt direktiv som ble utstedt mandag, instruerte dem om å sende inn et svar innen midnatt, og koordinere med veiledere for å sikre at dette ble overholdt.

De ansatte ble rådet til å holde oppsummeringene sine brede og unngå å avsløre sensitiv informasjon, noe som er et skifte fra tidligere advarsler om at svarene kan bli tilgjengelige for utenlandske enheter.

Departementet reviderte til og med sin egen kommunikasjon to ganger på én dag, og fjernet referanser til sikkerhetsrisikoer i den endelige versjonen, noe som vitner om en kaotisk utrulling av retningslinjene. Foreløpig gjenstår det å se hvordan de ansatte vil reagere på denne brå reverseringen.