USAs høyesterett avviser Ghislaine Maxwells siste anke

Vi har nettopp fått nyheten om at USAs høyesterett har avvist Ghislaine Maxwells anke over dommen mot henne for å ha hjulpet Jeffrey Epsteins nettverk av menneskehandlere, noe som i praksis stenger hennes siste rettslige vei. Avgjørelsen, som ble avsagt uten begrunnelse, sikrer at den lange fengselsstraffen hennes blir stående, med mindre den blir opphevet av en benådning fra presidenten. Maxwells forsvarer uttrykte skuffelse, men lovet å fortsette å søke rettferdighet. Dommen kommer samtidig som føderale agenter fortsetter å granske Epsteins nettverk og dets høyt profilerte forbindelser, og det offentlige presset øker for full åpenhet om saksdokumentene. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om saken, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!