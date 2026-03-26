USAs høyesterett slår fast at Internett-leverandører ikke er ansvarlige for personvern

En enstemmig kjennelse fra USAs høyesterett har satt en stopper for en årelang rettstvist mellom internettleverandøren Cox Communications og en rekke plateselskaper, med Sony Music i spissen.

Kravet, som har gått frem og tilbake i ulike rettsinstanser i åtte år, gikk ut på at Cox burde ha stengt internettforbindelsen for brukere som gjentatte ganger ble flagget for musikkpirateri, og Sony ble tilkjent en lovbestemt erstatning på en milliard dollar, og før det 25 millioner dollar, som begge ble opphevet/anket til tross for at en jury hadde funnet at Cox "forsettlig krenket" mer enn 10 000 musikkverk. Det totale antallet krenkelser kan være mye høyere, ettersom dommen fra Høyesterett peker på at Cox har fått mer enn 160 000 advarsler via overvåkingssystemer.

Hovedpoenget i konflikten er hvorvidt Cox skal holdes ansvarlig for ikke å ha stengt internettforbindelsen til brukere som de visste brukte den til piratkopiering, og dermed gjøre internettleverandøren ansvarlig for hva kundene deres bruker internettforbindelsen sin til.

Høyesterettsdommer Thomas Clarence skrev at "bare det å tilby en tjeneste til allmennheten" ikke var nok til å etablere ansvar, selv "med kunnskap om at den vil bli brukt av noen til å krenke opphavsrettigheter". Det forelå ikke forsett, og retten påpekte også at det ikke forelå "aktiv oppmuntring", og at det heller ikke var en skreddersydd løsning som var spesielt utformet for å bli brukt til opphavsrettskrenkelser.

I et større perspektiv betyr dette at internettleverandørene har et mye bedre vern mot søksmål som følge av hva brukerne gjør, og at de ikke er forpliktet til å overvåke internett ved å stenge tilgangen for dem som misbruker internettilgangen deres. Dette er også i tråd med reglene i de fleste europeiske land, der det er den personen som begår overtredelsen, og den personen alene, som er ansvarlig for handlingene.