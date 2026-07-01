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USAs høyesterett stemmer for å opprettholde statsborgerskap ved fødsel i en knapp avgjørelse med 5 mot 4 stemmer

Det har pågått en debatt om hvorvidt grunnloven bør garantere statsborgerskap til alle barn født i USA, uavhengig av foreldrenes statsborgerskap.

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I løpet av de siste par månedene har USAs høyesterett drøftet om grunnloven skal fortsette å gi statsborgerskap til barn født i USA. Spesielt dreide debatten seg om hvorvidt barn født i USA, hvis foreldre enten er ulovlige innbyggere eller «midlertidig til stede i landet» (dvs. turister), skal nyte godt av alle fordelene ved statsborgerskapet i landet – noe som nå er vedtatt å opprettholde til tross for president Donald Trumps innsats.

Denne situasjonen ble gjenstand for debatt etter at Trump undertegnet en presidentordre som hevdet at barn som faller inn under kategoriene beskrevet ovenfor ikke ville være kvalifisert for statsborgerskap; denne ordren hadde tittelen «Beskyttelse av betydningen og verdien av amerikansk statsborgerskap». Dette førte til en rekke søksmål der det ble hevdet at ordren brøt det fjortende grunnlovstillegget, og dermed også til denne saken for Høyesterett.

Nå er resultatet klart, og Høyesterett har vedtatt å opprettholde statsborgerskapsklausulen, i en knapp 5-4-avgjørelse til fordel for den. Dette vil bety at ethvert barn født i USA i overskuelig fremtid, uavhengig av foreldrenes statsborgerskap – også dersom foreldrene er ulovlige innvandrere eller turister – vil få fullt statsborgerskap og være underlagt USAs jurisdiksjon som helhet.

USAs høyesterett stemmer for å opprettholde statsborgerskap ved fødsel i en knapp avgjørelse med 5 mot 4 stemmer
Shutterstock / Kosoff

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VerdensnyheterUnited States


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