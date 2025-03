USAs immigrasjonsmyndighet står overfor et budsjettunderskudd på 2 milliarder dollar

HQ

Under vekten av eskalerende innvandringshåndhevelse står USAs immigrasjons- og tollmyndighet (ICE) overfor et budsjettunderskudd på 2 milliarder dollar for dette regnskapsåret, ifølge kilder (via Axios).

Til tross for at ICE har mottatt ytterligere 500 millioner dollar fra Kongressen gjennom en midlertidig budsjettlov, er byrået fortsatt i en sårbar situasjon, og sliter med å opprettholde driften frem til september.

Underskuddet kommer midt i en aggressiv utvidelse av deportasjonsarbeidet under president Donald Trumps administrasjon, noe som har ført til en kraftig økning i antall arrestasjoner og en kraftig økning i etterspørselen etter interneringsplass.

ICE-fasilitetene, som allerede har kapasitet til å ta imot 47 600 internerte, er under stadig større press, samtidig som etaten forsøker å sikre ytterligere finansiering for å møte de økende økonomiske behovene. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.