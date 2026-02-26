USAs ishockeykaptein Hilary Knight kaller Trumps vits usmakelig og forsvarer herrelaget

HQ

USA vant 33 medaljer under vinter-OL i 2026, 18 gull, inkludert begge i ishockey, for både herre- og damelaget, og slo nabolandet Canada i begge tilfeller. Donald Trump ringte herrelaget personlig for å gratulere dem, og sa at han måtte spørre deres kvinnelige kolleger også, ellers ville han "sannsynligvis bli stilt for riksrett".

Den diskriminerende og sexistiske spøken fra Trump førte til åpenbar kritikk mot den amerikanske presidenten, men også mot herrelaget, etter at noen av spillerne lo av Trumps bemerkninger. Da damelaget til slutt fikk en invitasjon til å delta på Trumps State of the Union-tale i Washington DC på tirsdag, takket de nei.

Nå har ishockeylagets kaptein Hilary Knight kritisert Trump for kommentarene hans, men forsvarte sine mannlige motspillere. "Det var en usmakelig spøk, og dessverre overskygger det mye av suksessen, suksessen til kvinnene i OL som har båret frem Team USA og vunnet fantastiske gullmedaljer", sier Knight til ESPN.

"Kvinner er ikke mindre enn, og deres prestasjoner bør ikke overskygges av noe annet enn hvor flotte de er", la Knight til, og håpet at denne kontroversen vil bli "et godt læringspunkt for å virkelig fokusere på hvordan vi snakker om oss kvinner, ikke bare i idretten, men også i industrien".

Til slutt forsvarte Knight herrelaget i ishockey til tross for latteren over Trumps vits, og sa at de var i en vanskelig situasjon, og at de har fått ekte støtte og respekt, "overskygget av en rask glipp".