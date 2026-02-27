USAs ishockeyspiller Brady Tkachuk reagerer på AI-videoen som Det hvite hus har delt: "Det ville jeg aldri sagt"

HQ

Team USA beseiret Canada i gullkampen i ishockey for menn under vinter-OL 2026, og Det hvite hus la ut en video på TikTok som brukte AI til å voice over Brady Tkachuk, der spilleren sier "de buet av nasjonalsangen vår, så jeg måtte komme ut og lære de lønnesirupspisende jævlene en lekse. Canada, vi eier deg lillebror".

Brady sa selvfølgelig aldri det, og i et intervju i forbindelse med sin første NHL-kamp for Ottawa Senators etter OL sa han at "det er helt klart falskt, for det er ikke stemmen min, ikke leppene mine som beveger seg. Jeg har ikke kontroll over noen av disse kontoene".

"Jeg vet at de ordene aldri ville kommet ut av munnen min, så jeg kan ikke gjøre noe med det. Det var ikke det jeg sa. Jeg ville aldri sagt det. Det er ikke den jeg er" (via BBC).

Her er videoen lagt ut av Det hvite hus på TikTok :

USAs landslagsspillere ber damelaget om unnskyldning for at de lo av Trumps spøk

Denne AI-videoen var langt fra den eneste kontroversen etter Team USAs seier i ishockey, ettersom damelaget også vant gull. Men da Trump ringte opp herrelaget, kom han med en sexistisk vits, og sa at han måtte ringe opp kvinnelaget også, ellers ville han "sannsynligvis bli stilt for riksrett".

Kontroversen økte da noen mannlige spillere lo av Trumps vits, men kapteinen på damelaget , Hilary Knight, spilte kontroversen over på deres mannlige motpart og sa at det er "et genuint nivå av støtte og respekt som overskygges av en rask feil".

Mange av spillerne som lo, ba senere om unnskyldning, og Tkachuks bror Matthew Tkachuk sa at begge lagene er veldig nære og støttende. "Vi elsker damelaget, og damelaget elsket oss, og vi er så stolte over at vi gjorde rent bord med gullmedaljer."