USAs justisminister bekrefter at Maduro og hans kone vil bli tiltalt i New York

HQ

USAs riksadvokat har bekreftet at Nicolás Maduro og hans kone, Cilia Flores, vil bli tiltalt i USA etter at de skal ha blitt tatt til fange under USAs nylige militære angrep i Venezuela. Pam Bondi sa at begge er tiltalt i det sørlige distriktet i New York og vil bli stilt for amerikanske domstoler, noe som eskalerer Washingtons mest direkte inngripen i Latin-Amerika siden invasjonen av Panama i 1989.

Bondi redegjorde for en rekke tiltalepunkter mot Maduro, deriblant konspirasjon om narkoterrorisme, kokainimport og flere våpenrelaterte lovbrudd som involverer maskingeværer og ødeleggende innretninger. Mens Maduros tiltale har vært offentlig siden 2020, har justisdepartementet nå bekreftet at Flores også er tiltalt, noe som ikke tidligere har vært kjent.

Kunngjøringen kommer etter at president Donald Trump hevdet at amerikanske styrker arresterte Maduro under nattens angrep og fløy ham ut av Venezuela. Bondi beskrev operasjonen som en koordinert innsats mellom militæret og politimyndighetene, som hadde som mål å håndheve gamle tiltaler i stedet for å innlede en ny rettssak.

I sin uttalelse roste justisministeren Trump for det hun beskrev som en vilje til å kreve ansvarlighet, og takket de amerikanske styrkene som var involvert i operasjonen. Hun sa at saken sender et klart budskap om at påståtte internasjonale forbrytelser vil bli forfulgt uavhengig av politisk ståsted.

Pam Bondi på X:

Nicolas Maduro og hans kone, Cilia Flores, har blitt tiltalt i det sørlige distriktet i New York. Nicolas Maduro er tiltalt for konspirasjon om narkoterrorisme, konspirasjon om kokainimport, besittelse av maskinpistoler og destruktive innretninger, og konspirasjon om besittelse av maskinpistoler og destruktive innretninger mot USA. De vil snart møte den amerikanske rettferdighetens fulle vrede på amerikansk jord i amerikanske domstoler.

På vegne av hele det amerikanske justisdepartementet vil jeg takke president Trump for at han har hatt mot til å kreve ansvarlighet på vegne av det amerikanske folket, og en stor takk til våre modige militære som gjennomførte det utrolige og svært vellykkede oppdraget med å pågripe disse to påståtte internasjonale narkosmuglerne.