USAs landslagstrener Pochettino forsvarer avgjørelsen om Balogun: «Vi er ikke ofre, men vi er heller ikke skurkene»

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FIFAs beslutning om å oppheve den automatiske én-kampers suspensjonen for den amerikanske spissen Folarin Balogun, som fikk et direkte rødt kort i USAs forrige kamp mot Bosnia-Hercegovina, har skapt opprør. Det har blitt fremsatt beskyldninger om at Det hvite hus har presset FIFA til å oppheve sanksjonen, til tross for at det ikke finnes noen presedens for dette. I en beslutningsom, ifølge UEFA, «undergraver sportens integritet og turneringens troverdighet».

Vi vet at Belgia vil anke, selv om det fortsatt ikke er tid til at avgjørelsen kan omgjøres før kampen mot USA (som skal spilles om 12 timer, kl. 02.00 CEST tirsdag), og deres trener Rudi Garcia sier at det føltes «som 1. april».

Vi vet også hva Donald Trump sa: «Takk til FIFA for å ha gjort det rette og rettet opp en stor urettferdighet!», skrev den amerikanske presidenten på Truth Social.

Men hva sier USAs landslagstrener, Mauricio Pochettino? Den argentinske treneren prøvde å dempe situasjonen, men forsvarte lagets standpunkt og sa at de ikke er ofre, men heller ikke skurker.

Mauricio Pochettino mener kritikken «ikke er riktig»

Folarin Balogun ble utvist i det 60. minutt av kampen mot Bosnia for en farlig takling på Tarik Muharemović (som kunne ha skadet ankelen), og Pochettino sa den dagen at han ikke fortjente det røde kortet.

«For meg er det ikke mye å diskutere her, selv om jeg forstår Belgias perspektiv og Rudis synspunkt», sa Pochettino på pressekonferansen søndag (via The Athletic). «Jeg forstår hvorfor folk blander sammen ulike saker – det gjør folk alltid, fordi det ofte er en agenda for å skape forvirring – men i dette tilfellet synes jeg ikke det er riktig»

«Hvis noen ble skadet i hele denne situasjonen, var det USA. Kan noen rettferdiggjøre tanken om at vi ikke ble straffet? Jeg mener, å spille 30 eller 35 minutter med en mann mindre i en VM-sluttspillkamp? Det er jo ikke slik at vi drar fordel av det. Vi får ingen ekstraordinær gevinst ut av alt dette. Jeg mener, til syvende og sist er vi ikke ofre, men vi er heller ikke skurkene i denne historien».