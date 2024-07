USAs mest populære sport har nå fått sitt eget videospill

HQ

Det finnes mange spill der du slår til en ball med en slags håndholdt racket eller balltre. Min favoritt er badminton, hvis du vil ha en unødvendig detalj om meg som brukes til å fylle opp plassen i denne artikkelen. Ja, ja, jeg vet at du ikke treffer en ball i badminton, vi har alle våre feil.

Den nåværende racketsporten som tar over USA er pickleball. Pickleball er litt som tennis, bortsett fra at racketen er en padle og er mindre, og ballen er hul, slik at du virkelig kan få litt avstand på slagene dine. Du spiller på en bane og må hindre motstanderen i å slå ballen tilbake på din side av banen.

I USA er pickleball i ferd med å ta over som en hobby som er lett å begynne med, men vanskelig å mestre, og nå har det til og med fått sitt eget videospill. PPA Pickleball Tour 2025 ble oppdaget hos PCGamer, og selv om det ikke nødvendigvis har fått mye oppmerksomhet, med bare sju brukeranmeldelser i skrivende stund, vil det kanskje slå like godt an som sporten det etterligner.

