USA foreslår nytt navn på Grønland: Red, White and Blueland

HQ

Donald Trumps fascinasjon for Grønland er igjen i sentrum, ettersom et nytt lovforslag i Kongressen kan gi ham fullmakt til å forhandle om kjøp av det arktiske territoriet og omdøpe det til "Red, White and Blueland".

Til tross for at Danmark gjentatte ganger har insistert på at Grønland ikke er til salgs, har Buddy Carter, representant for Georgia, gått i bresjen for forslaget med argumentet om at øya er avgjørende for amerikansk sikkerhet.

I mellomtiden har en underskriftskampanje i Danmark, som et ironisk svar, kommet med et dristig mottilbud om å kjøpe California. En underskriftskampanje som krever "danifisering" av USAs rikeste stat, har allerede samlet tusenvis av underskrifter.

Underskriftskampanjen foreslår på humoristisk vis en kulturutveksling som vil bringe mer "hygge til Hollywood, sykkelstier til Beverly Hills og økologisk smørrebrød til hvert gatehjørne", og den danske kampanjen ser til og med for seg å omdøpe Disneyland til "Hans Christian Andersenland". Foreløpig gjenstår det å se om noen av disse forslagene vil få gjennomslag.