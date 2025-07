USAs olympiske komité vil presse IOC til å utestenge transkjønnede kvinner fra OL i Los Angeles 2028

HQ

Mindre enn tre år før de olympiske lekene i Los Angeles 2028 begynner, har USAs olympiske og paralympiske komité oppdatert sine retningslinjer for å etterkomme Donald Trumps ordre om å forby transkjønnede kvinner fra å konkurrere i kvinneidrett.

Som forklart av NBC, gjorde komiteen en endring i sin "Athlete Safety Policy" 18. juni i fjor, men ble utgitt sist mandag på USOPCs nettside. De nevner ikke ordet "transpersoner", men det er virkelig ikke rom for tvil når de sier at "USOPC vil fortsette å samarbeide med ulike interessenter med tilsynsansvar for å sikre at kvinner har et rettferdig og trygt konkurransemiljø i samsvar med Executive Order 14201 og Ted Stevens Olympic & Amateur Sports Act".

Den omtalte presidentordren er den som Trump undertegnet i februar 2025, også kjent som "No Men in Women's Sports Executive Order". Denne forbyr transkjønnede kvinner å delta i kvinneidrett, med den begrunnelsen at de har en fysisk fordel på grunn av testosteronnivået. Idrettsutøvere som er født med kjønnsutviklingsforstyrrelser (DSD), tvinges også til å gjennomgå"kjønnstester" og medisineres om nødvendig for å undertrykke testosteronnivået, men de er også svært kontroversielle blant idrettsutøvere (de "umenneskeliggjør og diskriminerer kvinner", som den sørafrikanske idrettsutøveren Caster Semenya sier).

Transseksuelle utøvere (som utgjør mindre enn 10 % av de 530 000 registrerte medlemmene i National Collegiate Athletics Association) vil ikke få delta i Los Angeles 2028, og USA presser på for at IOC skal inkludere dette i sin lovgivning.

For øyeblikket tillater Den internasjonale olympiske komité at transkjønnede utøvere konkurrerer under veiledning for å forhindre urettferdige fordeler, men USAs olympiske komité vil presse IOC til å endre sin politikk før OL i Los Angeles, med Donald Trump fortsatt som president.