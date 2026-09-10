USAs president Donald Trump forventer at krigen mot Iran vil vare minst til november
Jeg tror krigen vil ta slutt umiddelbart etter valget, fordi de ikke kan holde ut lenger.
Mens USAs president Donald Trump i utgangspunktet forventet at konflikten i Midtøsten skulle bli en relativt kortvarig affære, har krigen nå vart i flere måneder, og det er tydeligvis ikke noe umiddelbart slutt i sikte.
Ifølge BBC News uttalte Trump på vei til det republikanske partiets mellomvalgkonferanse i Texas at han forventer at krigen mot Iran vil ta slutt om et par måneder, i det minste.
«Jeg tror krigen vil ta slutt umiddelbart etter valget, fordi de ikke kan holde ut lenger.»
Trump la deretter til at Iran er «desperat etter å prøve å påvirke valget, slik at vi kan få en fin, svak gruppe mennesker inn der og la dem være i fred og la dem ha sitt atomvåpen» i det som tydeligvis er et sideslag mot Det demokratiske partiet.
Den amerikanske presidenten forklarte også: «Rett etter valget kommer oljeprisene til å stupe. Jeg tror det vil ta litt lenger tid enn mellomvalget.»
I en oppfølging nevnte Trump til og med at forhandlinger med Iran er av bordet, da «det er ikke noe vi ser på».