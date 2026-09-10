USAs president Donald Trump forventer at krigen mot Iran vil vare minst til november

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Mens USAs president Donald Trump i utgangspunktet forventet at konflikten i Midtøsten skulle bli en relativt kortvarig affære, har krigen nå vart i flere måneder, og det er tydeligvis ikke noe umiddelbart slutt i sikte.

Ifølge BBC News uttalte Trump på vei til det republikanske partiets mellomvalgkonferanse i Texas at han forventer at krigen mot Iran vil ta slutt om et par måneder, i det minste.

«Jeg tror krigen vil ta slutt umiddelbart etter valget, fordi de ikke kan holde ut lenger.»

Trump la deretter til at Iran er «desperat etter å prøve å påvirke valget, slik at vi kan få en fin, svak gruppe mennesker inn der og la dem være i fred og la dem ha sitt atomvåpen» i det som tydeligvis er et sideslag mot Det demokratiske partiet.

Den amerikanske presidenten forklarte også: «Rett etter valget kommer oljeprisene til å stupe. Jeg tror det vil ta litt lenger tid enn mellomvalget.»

I en oppfølging nevnte Trump til og med at forhandlinger med Iran er av bordet, da «det er ikke noe vi ser på».