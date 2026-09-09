USAs president Donald Trump innfører forbud mot kanadisk alkohol i den siste eskaleringen av handelskrigen

HQ

Det er nesten komisk å tenke seg at to land som deler en så enorm grense, skulle være fanget i en stadig mer eskalerende handelskrig, men dette er nettopp tilfellet mellom USA og Canada.

Etter at USA kunngjorde tollsatser mot naboen som en del av president Donald Trumps gjeninnføring av toll på land som eksporterer varer til Amerika, bestemte Canada seg raskt for å slå tilbake ved å kunngjøre egne tollsatser i motsatt retning – et trekk som Trump til slutt ikke var særlig imponert over.

Siden den gang har de to landene utvekslet alle slags gjengjeldelsestiltak, og USA innførte nylig en tollsats på 50 % på biler produsert i Canada. Canada svarte til slutt med å innføre egne gjengjeldelsestiltak i form av toll på 20 milliarder dollar, og Trump reagerte nesten umiddelbart med å innføre et handelsforbud mot Canada rettet mot meieriprodukter, alkohol og motorsykler.

Dette forbudet ser ut til å omfatte de fleste typer kanadisk alkohol, og når det gjelder meieriprodukter, omfatter det ifølge Sky News spesifikt myseprotein, invertsirup, sukkerrørsmelasse og også alkoholfritt øl.

Canada har ennå ikke reagert på disse siste tollsatsene og handelsforbudene, men det ser ut til at handelskrigen mellom de to nordamerikanske gigantene vil fortsette å utvikle seg og eskalere, noe som til slutt vil føre til dyrere varer for både den kanadiske og den amerikanske befolkningen.