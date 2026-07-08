USAs president Donald Trump om våpenhvilen med Iran: «Det er bare bortkastet tid å forholde seg til dem»

HQ

Det ser ut til at ethvert håp om at konflikten i Midtøsten skal ta slutt, igjen er knust, ettersom USA i løpet av natten gjennomførte angrep mot Iran. Disse angrepene ble bekreftet av USAs president Donald Trump under hans opptreden på NATO-forumet i Ankara, Tyrkia, hvor han hevdet at hans land «angrep svært kraftig» mot det midtøstenlandet.

Ifølge Sky News svarte Trump på spørsmål fra media under et møte med NATO-sjef Mark Rutte, hvor han uttalte «de er syke. Det er noe galt med dem», om iranerne, etter at Iran hadde iverksatt angrep mot amerikanske styrker til tross for at det var inngått våpenhvile slik at landet kunne sørge over sin tidligere leder.

Trump forklarte: «Vi sa: ‘Gå og ta dere av begravelsesgreiene’, og i stedet for det begynte de å skyte raketter og angripe skip i går. Så vi slo tilbake svært hardt i går kveld.» Han la deretter til: «Jeg sa til dem: Hver gang dere slår til, slår vi tilbake. Men de er jo skitne spillere, så de går løs på alle. Så vi liker dem ikke, jeg liker dem ikke, og de er onde mennesker.»

Den amerikanske presidenten forklarte også «Jeg tror ikke de vet hva i helvete de driver med,» da han ble spurt om statusen for en fredsavtale med landet, samtidig som han bemerket: «Dette er onde, syke mennesker, og vi må bli kvitt dem – de er kreft. De er kreft. Og vet du hva man gjør? Man må fjerne kreft på et tidlig stadium.»

Trump har uttrykkelig erklært at våpenhvilen er over, da «det er bare bortkastet tid å forholde seg til dem», selv om den amerikanske lederen la til «Jeg skal snakke med forhandlerne våre, de ønsker å forhandle.»

Alt dette skjer mens USA og Iran egentlig skal være i en 60-dagers våpenhvileperiode, som startet 17. juni. Bare tre uker av denne perioden har gått så langt, og allerede «så langt jeg er bekymret, er den over», som Trump nevner.