USAs president Donald Trump ser ut til å ville omdøpe New Mexico til «New America» neste gang

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En av de mange presidentordrene som president Donald Trump har undertegnet i løpet av sin siste valgperiode, gikk ut på å gi viktige geografiske steder mer amerikaniserte navn. Så langt har vi sett at Mexicogolfen er endret til Americagolfen og Ontariosjøen til Amerikasjøen. Hovedproblemet er at disse navnene egentlig bare har slått an i USA, ettersom de fleste andre regioner og land fortsatt kaller hvert sted ved dets opprinnelige navn.

Likevel hindrer ikke dette Trump i å fortsette denne satsingen, ettersom presidenten nå tilsynelatende forbereder seg på å iverksette tiltak mot delstaten New Mexico, med planer om å endre navnet til «New America».

Det er foreløpig ikke undertegnet noen presidentordre, men Trump har lagt ut en rekke AI-genererte kart på Truth Social der delstaten vises som «New America» og ikke lenger som «New Mexico», noe som tyder på at noe mer offisielt kan være i vente.

<social>https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117230281885623312</social>