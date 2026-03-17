USAs tollsatser har kostet bilprodusentene mer enn 35 milliarder dollar

Det er ganske klart at Trump-administrasjonens tollsatser har kostet produsentene milliarder generelt, men det ser ut til å ha påvirket bilprodusentene spesielt. En ny rapport antyder at disse tollsatsene allerede har kostet den globale bilindustrien flere titalls milliarder dollar. Ifølge bransjedata har bilprodusentene absorbert mer enn 35 milliarder dollar i tollrelaterte utgifter.

Tallene kommer fra en rapport fra Automotive News, som har undersøkt finansiell rapportering fra store produsenter. Analysen anslår at tariffer på kjøretøy, deler og råvarer samlet sett har ført til kostnader på minst 35,4 milliarder dollar i bransjen i løpet av det siste året.

Toyota ser ut til å ha blitt hardest rammet, og selskapet anslår rundt 9,1 milliarder dollar i tollrelaterte utgifter for regnskapsåret 2026. I mellomtiden rapporterte General Motors, Ford og Stellantis til sammen rundt 6,5 milliarder dollar i ekstra kostnader bare i løpet av 2025.

Konsekvensene strekker seg langt utover disse selskapene. Andre globale produsenter - inkludert BMW, Honda, Hyundai, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru og Volkswagen - har hver rapportert eller forventet tollkostnader på over 1 milliard dollar. Omfanget av tapene gjenspeiler hvor sammenkoblet den globale forsyningskjeden for bilindustrien har blitt.