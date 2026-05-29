USAs visepresident sier at Iran-avtalen "ikke er der ennå"

HQ

Det ser ut til at USA og Iran har vært svært nær en avtale en liten stund, men selv om et rammeverk for en forlenget forhandlingsperiode, som vil inkludere en åpning av Hormuzstredet, har blitt presentert for USAs president Donald Trump, er avtalen ikke helt "i mål".

Det sier USAs visepresident JD Vance i en melding til BBC. I dette svaret sier han at det er for tidlig å si "når eller om" en avtale faktisk vil bli inngått.

Dette kommer like etter at det nevnte rammeverket ble presentert, eller et "memorandum of understanding" som det kalles, for Irans ledelse og Donald Trump - ingen av partene ser ut til å ha kommentert dette ennå.

Rammeverket vil tillate ubegrenset passasje gjennom stredet, og gi Iran 30 dager til å fjerne miner fra vannveien. Det vil også kreve at USA opphever sin egen blokade av iranske havner og fartøyer.