USB-C blir muligens en tvungen standard for smarttelefoner i EU

Selv om mange har tryglet Apple om å skifte den gamle Lightning-porten ut med USB-C, noe de allerede har gjort på diverse iPad-modeller og MacBooks, så er lanseres den nye iPhone 13-serien likevel med Lightning.

Men noe tyder på at Apple snart tvinges til å bytte ut Lightning med USB-C. EU-kommisjonen har nå lansert et forslag om at smarttelefoner generelt skal lanseres med én sentral ladestandard, nemlig USB-C.

"European consumers were frustrated long enough about incompatible chargers piling up in their drawers. We gave industry plenty of time to come up with their own solutions, now time is ripe for legislative action for a common charger. This is an important win for our consumers and environment and in line with our green and digital ambitions," sier danske Magrethe Vestager, som er Executive Vice-President for "Europe fit for the Digital Age".

Dette påvirker først og fremst Apple, og de er ikke særlig fornøyde. I en meddelelse til BBC sier de:

"We remain concerned that strict regulation mandating just one type of connector stifles innovation rather than encouraging it, which in turn will harm consumers in Europe and around the world."