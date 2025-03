Usikkerhet rundt valget i Bangladesh: Lederen for et ungdomsparti setter spørsmålstegn ved valgdatoen

HQ

Den politiske fremtiden i Bangladesh er fortsatt usikker, etter at Nahid Islam, leder for Jatiya Nagorik Party (Det nasjonale borgerpartiet), uttrykte bekymring over sannsynligheten for at det vil bli avholdt nasjonale valg i 2025 (via Reuters).

Islam, som en gang var en nøkkelfigur i de studentledede protestene som førte til at tidligere statsminister Sheikh Hasina ble avsatt i august i fjor, påpekte at den nåværende situasjonen med hensyn til lov og orden og politireformer ennå ikke har innfridd forventningene, noe som sår tvil om den midlertidige regjeringens evne til å sikre offentlig sikkerhet.

Interimsregjeringen, som ledes av nobelprisvinner Muhammad Yunus, har antydet at det kan avholdes valg innen utgangen av 2025, men Islam understreket at det først må oppnås konsensus om julirevolusjonens proklamasjon (et forslag til charter som gjenspeiler folkets ambisjoner).

Urolighetene, inkludert voldelige protester og sammenstøt mellom studentgrupper, fortsetter å utfordre stabiliteten som er nødvendig for et rettferdig valg. Med nye politiske krefter som NCP, er dynamikken i Bangladeshs tradisjonelle politiske landskap i ferd med å endre seg. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.