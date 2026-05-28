Usikkerheten vokser med Neymar og Brasil: Han tilbrakte dagen på klinikk og går glipp av vennskapskamper

HQ

Neymar kom endelig med i den brasilianske VM-troppen, til stor skuffelse for João Pedro og hans familie, men det er fortsatt usikkert om spilleren vil være i god fysisk form til turneringen... eller om han i det hele tatt vil være i form.

På torsdag, den første treningsdagen før VM for Brasil, var Neymar merkbart fraværende fra gruppen, ettersom han nylig pådro seg en leggskade i løpet av de siste kampene for Santos før troppen ble offentliggjort, en skade som nesten ødela sjansene hans for å komme med i troppen i det hele tatt.

I stedet for å trene tilbrakte spilleren dagen på en klinikk for medisinske tester, sammen med leger fra den brasilianske troppen. Da han forlot klinikken rundt klokken 01.00, uttrykte Neymar en viss bekymring da han kom tilbake til treningssenteret Granja Comary, ifølge Globo Esporte, via RMC Sport.

Lagets medisinske stab har nå den nødvendige informasjonen for å fastslå omfanget av skaden, men det antas at Neymar definitivt vil gå glipp av de to vennskapskampene mot Panama og Egypt 31. mai og 6. juni... og det er fortsatt en mulighet for at Neymar blir tatt helt ut av troppen: Laget har frem til 24 timer før den første kampen (14. juni) til å gjøre endringer i 26-mannstroppen. Det vil i så fall være siste utvei, men Chelseas Joao Pedro vil nok holde pusten inntil da...