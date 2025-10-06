Uslåelige Tadej Pogačar vinner EM på landevei, med svært få målganger

HQ

Europamesterskapet i landeveissykling er fortsatt et veldig ungt og ofte oversett ritt i sykkelkalenderen, der rytterne representerer landene sine, og ikke lagene sine, slik som UCIs verdensmesterskap på landevei. Konkurransen ble opprettet av European Cycling Union i 1995, men ble først lagt til i elitekalenderen i 2016.

I år var det kanskje verdens største sykkelstjerner som tok gullmedaljer: Remco Evenepoel for Belgia i herrenes tempoløp, Demi Vollering for Nederland i kvinnenes landeveisritt, og sist søndag vant Tadej Pogačar sitt første europamesterskap for Slovenia i herrenes landeveisritt i franske Ardèche.

Det var nok en udiskutabel seier for Pogacar, som kan ende opp som verdens beste syklist gjennom tidene. Kun Remco Evenepoel truet ham, men kom ikke i nærheten, og senere beklaget Juan Ayuso, som endte på sjetteplass, at de to andre forfølgerne, Christian Scaroni og Paul Seixas, ikke samarbeidet med ham og Remco for å prøve å ta igjen den firedobbelte Tour de France-vinneren.

Likevel får ikke denne konkurransen mye oppmerksomhet fra seere ... og ikke engang fra syklister. Som Cycling Weekly påpeker, fullførte bare 17 av de 97 rytterne rittet, som gir få UCI-poeng og ligger trangt plassert i kalenderen, en uke etter VM, som fant sted i Rwanda, 6000 km unna Frankrike. Blant de som brøt rittet var La Vuelta-mester Jonas Vingegaard.