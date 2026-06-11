USMNT-trener Mauricio Pochettino er svært kritisk til den amerikanske holdningen til «soccer»: «Amerikansk idrett belønner tapere»

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VM 2026 arrangeres i tre forskjellige land, men det er USA som har flest vertsbyer, kamper, samt rettighetene til å være vertskap for finalen 19. juli i New Jersey. Vil dette endelig bli turneringen som befester «soccer» som en stor sport i USA? Det kan godt henge på hvor langt det amerikanske landslaget (kjent som USMNT) kommer, noe som legger et stort press på treneren Mauricio Pochettino.

«Fra første dag, da vi tok imot denne utfordringen, sa vi: la oss forvandle alt presset til en energikilde», forklarte den argentinske treneren i et intervju med El País. «Utad sett eksisterer ikke det presset, fordi ingen anser USA som en tittelkandidat. Men da vi takket ja, sa vi: 'Hvorfor ikke?' Hvis man analyserer andre verdensmesterskap, ser man eksempler som Marokko i 2022 eller Korea i 2002, som nådde semifinalen.»

«Amerikansk sport belønner tapere!», kritiserte Pochettino

Pochettino har imidlertid et kritisk syn på hvordan amerikanerne spiller, ikke bare fotball, men de fleste idretter, med et mer industrialisert system der ligaene tar flere sportslige beslutninger enn lagene selv, der de dårligst presterende lagene vanligvis sikrer seg de beste nye spillerne på slutten av sesongen i lotterier for å balansere konkurranseevnen (noe som ofte fører til «tanking» i NBA), og uten risiko for nedrykk.

«Deres kultur er leken. De vil spille. Vi sa til dem: 'Folkens, å spille fotball er én ting, å konkurrere er noe annet.' Det er to helt forskjellige idretter. De vokser opp i en lekekultur», forklarte Pochettino, som har erfaring fra klubber i Spania, England og Frankrike (blant annet PSG og Chelsea).

«Hvorfor? Hvis du starter i MLS og ikke har vunnet en kamp på tre måneder og ligger på bunnen, hva er konsekvensen hvis det ikke er opprykk eller nedrykk, ingen internasjonal konkurranse? Amerikansk sport belønner tapere!

Men fotball er annerledes: hvis du belønner de som ikke vinner... Hvis du ikke har mål, kjemper du ikke. Hvis jeg taper, hva skjer da? Ingenting. De sparker bare treneren. Dessuten er den amerikanske spilleren disiplinert. Men med en selvtilfredshet som ikke er bra i fotball. Det tok oss halvannet år å endre den mentaliteten.»

USA spiller sin debutkamp lørdag kl. 15.00 CEST, 14.00 BST mot Paraguay, og skal også spille mot Australia og Tyrkia. Historisk sett var deres beste resultater en tredjeplass i 1930 og kvartfinale i 2002.