Utah Jazz har endelig vunnet en kamp i NBA denne sesongen

Det beste med basketball er selvfølgelig NBA, og denne sesongen har vært tøff for Utah Jazz. De hadde tapt 6 kamper på rad, men det endret seg endelig da de møtte Indiana Pacers på hjemmebane. Utah Jazz vant 131-122. Dette ble rapportert av finske YLE.

Utahs Lauri Markkanen gjorde 27 poeng, og var kampens beste. En annen Utah-spiller, Isaiah Collier, gjorde 22 pasninger totalt. Dette er viktig, for Collier spilte hele 48 minutter, og gjorde over 20 pasninger... for første gang siden Magic Johnson. Johnson gjorde sin bragd tilbake i 1991, da Los Angeles Lakers møtte Chicago Bulls.