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Verdensnyheter

Uten sidestykke» nedbør i Japan krever seks liv

Ytterligere fem personer er skadet i den østlige delen av Japan.

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Mens store deler av Europa fortsatt er rammet av en vedvarende hetebølge, fører rekordstore nedbørsmengder over hele verden til dødsfall, alvorlige skader og strømbrudd. I det myndighetene beskriver som «enestående» nedbørsmengder, blir de østlige regionene i Japan rammet hardt, noe som har ført til minst seks dødsfall og fem skadde.

Regnet har også ført til strømbrudd hos 20 000 husholdninger, og 7 000 reisende ble sittende fast på Narita-flyplassen i Tokyo. Chiba-prefekturet, som ligger nær hovedstaden Tokyo, er hardest rammet. Ifølge BBC News utstedte lokale myndigheter det høyeste nivået av nødvarsel på torsdag, selv om dette ble nedjustert fredag morgen.

Det er fortsatt fare for skred og oversvømmelser, da regnet forventes å vare til sent på dagen fredag 14. august. «Dette var en ekstremt uvanlig situasjon, selv etter japanske historiske værstandarder,» sa Chibas guvernør Toshihito Kumagai. «Jeg har håndtert mange katastrofer tidligere, men jeg har aldri opplevd noe lignende.»

Uten sidestykke» nedbør i Japan krever seks liv
Princess_Anmitsu/Shutterstock.com

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