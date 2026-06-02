Etter å ha utsatt sitt møte flere ganger, og dermed begått nok et brudd på egne lover uten sidestykke, møter den amerikanske regjeringen med Donald Trump i spissen endelig opp i Senatet for å forklare seg om de forsvars- og utenrikspolitiske tiltakene som administrasjonen er i gang med.

Men i stedet for å rettferdiggjøre sine handlinger eller innledningen av en krig mot Iran, som sløser bort både landets rakettarsenal, som er ment som avskrekking, og budsjettet og de avsatte midlene, møtte Marco Rubio opp i overhuset med et forslag om å kutte 30 % i utenriksbudsjettet, samtidig som han ønsker en økning på 50 % i militærutgiftene. Dette forslaget må godkjennes av Kongressen.

Ifølge Reuters, som for øyeblikket dekker talen direkte, er det foreslått store kutt i mange viktige føderale departementer, inkludert en reduksjon på 19 % for det amerikanske landbruksdepartementet, et kutt på 12,5 % for det amerikanske helse- og sosialdepartementet og et kutt på 52 % for Environmental Protection Agency.

"Alt dette, og mye mer, gjenspeiler denne administrasjonens overbevisning om at utenrikspolitikk ikke kan skilles fra økonomisk politikk, grensepolitikk, energipolitikk eller noe annet område", uttalte Rubio. "Et land som ikke kan bygge skip, produsere medisiner, kontrollere innvandring eller få tilgang til livsviktige ressurser, kan ikke forsvare sitt folk, sine interesser eller sin livsstil. Det er derfor utenrikspolitikken vår blir fokusert på de sanne fundamentene for nasjonal styrke. Dette budsjettet er nok et skritt i den retningen."

Foreløpig har den viktigste reaksjonen på talen kommet fra den demokratiske senatoren Jeanne Shaheen fra utenrikskomiteen, som irettesatte Rubio for ikke å ha gitt Kongressen informasjon om administrasjonens utenrikspolitiske planer.

"I stedet sendte du Kongressen et varsel om krigsmakt som sa at vi ikke var i aktive fiendtligheter med Iran, mens USA utførte angrep mot Iran, og Iran bombet amerikanske ambassader og baser over hele Midtøsten."

Rubio fortalte senatorene at Iran hadde til hensikt å utvikle sin konvensjonelle våpenkapasitet som et "skjold" for sitt atomprogram.

"Det de prøvde å gjøre, var å bygge et konvensjonelt skjold og gjemme seg bak det konvensjonelle skjoldet", sa han, og forklarte hvorfor Trump anså det som tvingende nødvendig å starte krigen.

Rubio har også skissert administrasjonens intensjoner når det gjelder den eskalerende spenningen i Stillehavet mellom Taiwan og Kina, og uttalte "Det viktigste å forstå er at vi ønsker at status quo skal forbli slik det er for øyeblikket. Det er vår politikk."

Marco Rubios uttalelse forventes å fortsette utover dagen og i morgen.