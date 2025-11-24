Utforsk en ny åpen verden full av magi og mystikk i Of Ash and Steel

HQ

Hvis du var på utkikk etter et nytt eventyr å fordype deg i i mange timer, og du allerede har brent ferdig listen over RPG-er du skal spille i 2025, har vi ett forslag til deg. Of Ash and Steel er tilgjengelig i dag på PC via Steam og GOG.

Of Ash and Steel, i tilfelle du ikke vet det, er en tredjepersons RPG-tittel i åpen verden utviklet av Fire & Frost studio og utgitt av tinyBuild, der vi vil følge historien om Tristan, en kartograf som, som skjebnen vil ha det, blir involvert i hendelser som fullstendig vil endre kartet over regionen, og spesielt den på den store øya Greyshaft.

Ingen markører på kartet, ingen oppdragsordre: Bare deg, dine ferdigheter og en enorm verden som du kan oppdage organisk. Of Ash and Steel er inspirert av klassiske rollespill og deres historiefortelling, kamp og beslutningstaking, med moderne design og gameplay.

Ta en titt nedenfor for å finne ut om dette kan være en av de siste store overraskelsene i sjangeren i år.