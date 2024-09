Utforsk kinesisk mytologi i Age of Mythology: Retold-utvidelsen Immortal Pillars

HQ

En av tingene Microsoft kunngjorde under den nettopp avsluttede Xbox Tokyo Game Show 2024 Broadcast var en første titt på Age of Mythology: Retold-utvidelsen Immortal Pillars. Denne gangen er det kinesisk mytologi som står på menyen.

Utvikleren World's Edge lover at vi kan se frem til "et helt nytt panteon av guder, myteenheter, gudekrefter og en helt ny overbevisende kampanje inspirert av historiene i kinesisk mytologi". Dette inkluderer tolv guder å prøve å blidgjøre, inkludert "Nüwa, skapelsens gudinne, Chiyou, krigsgud med oksehode, og Nüba, rastløs gudinne for tørke".

Det er også nye gudekrefter å bruke, og teamet fremhever spesielt den mektige, flygende regndragen Yinglong. Dessverre fikk vi ingen utgivelsesdato for når Immortal Pillars kommer til PC og Xbox, men siden det er tilgjengelig for ønskelister fra og med i dag, bør det ikke være så langt unna.

Vi har også en ny trailer å by på, som du finner nedenfor som vanlig. Og husk at den nylig utgitte Age of Mythology: Retold er inkludert i abonnementet ditt på Game Pass.