Utgivelsen av Resonance: A Plague Tale Legacy er tilsynelatende "nesten her"

Selv om vi ikke kommer til å se en fortsettelse av kjernehistorien i A Plague Tale-serien med det første, tyder alt på at utvikleren Asobo gjør seg klar til å lansere Resonance: A Plague Tale Legacy- en spin-off som foregår i det samme universet.

Denne gangen følger historien Sophia, den livlige smugleren som lånte hovedpersonene Amicia og Hugo båten sin i A Plague Tale: Requiem. Denne fortellingen utspiller seg imidlertid 15 år tidligere.

"På et eller annet tidspunkt fortjente en så temperamentsfull og besluttsom karakter å stå i rampelyset. Og vi var alle med - Sophias fortid ble så vidt antydet i A Plague Tale: Requiem. Det var meningen at den skulle fortelles. For en utfordring for oss å gjenbesøke vår dystre, rike verden, og likevel invitere det ukjente inn," har utviklerne tidligere uttalt.

Selv om vi ikke har fått se spillet ordentlig ennå, ser det ut til å være nesten ferdig. I et nytt blogginnlegg nevner Asobo at "utgivelsen er nesten her", noe som tyder på at vi sannsynligvis kan forvente en lansering i løpet av de neste månedene.

