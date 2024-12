Utgivelsesdatoen for The Thing: Remastered kan ha blitt avslørt Det ryktes at tredjepersons overlevelses- og skrekkskytespillet kommer i de digitale butikkhyllene i løpet av en ukes tid.

HQ The Thing, skrekkspillet basert på John Carpenters mesterverk med samme navn, ble opprinnelig utgitt i 2002. Eventyret fikk positive anmeldelser, så det kom ikke som noen overraskelse da en remaster av tittelen ble kunngjort i sommer. Vi vet imidlertid fortsatt ikke offisielt når dette oppgraderte overlevelsesskrekksspillet vil lanseres. Ifølge Microsofts Xbox Wire kan utgivelsen imidlertid være rett rundt hjørnet. Nettstedet listet nylig opp alle kommende spill for Xbox-plattformen, og ifølge artikkelen (som ennå ikke er fjernet), er The Thing: Remastered planlagt utgitt 5. desember - denne torsdagen. Disse detaljene er selvfølgelig ikke bekreftet, spesielt siden verken utvikleren, Nightdive Studios, eller noen andre parter har kommet med en kunngjøring. Vi håper likevel at det ikke tar lang tid før vi kan dykke tilbake i dette klassiske marerittet igjen.