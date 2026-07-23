Utgivelsestidspunktet for Exodus blir enda mer avgrenset, ettersom spillets narrative regissør sier at det kommer ut «helt i begynnelsen av 2027

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Exodus Det var på et tidspunkt planlagt å lansere spillet i år. Men Archetype Entertainment trengte litt mer tid til å finpusse spillet, og utsatte lanseringsdatoen til tidlig i 2027. Hvis du trodde det betydde når som helst mellom 1. januar og 30. juni 2027, bør du kanskje tenke om igjen, ettersom Exodus’ narrative regissør Drew Karpyshin fortalte oss at vi kan forvente spillet «veldig tidlig i 2027».

Da vi nylig snakket med Gamereactor på Celsius 232, spurte vi Karpyshin om spillets tidsdilatasjonsmekanikk, og om vi kunne få et eksempel på hvordan den fungerer. Karpyshin kunne ikke dele flere detaljer, men han sa at vi ikke ville måtte vente lenge før vi selv fikk se hvordan mekanikken fungerer.

«Folk vil få se det. Vi lanserer helt tidlig i 2027,» sa han med et smil. Det ble ikke satt noen konkret dato for spillets lansering, men ut fra hvor ivrig Karpyshin virket, kan vi tenke oss at spillet godt kan være ute før våren. Vanligvis er det i februar vi begynner å se AAA-utgivelser dukke opp igjen etter juleperioden, men hvem vet hvor tidlig Karpyshin snakker om? Gamescom er sannsynligvis vår neste store sjanse til å finne det ut, så følg med.

Sjekk ut hele intervjuet vårt med Drew Karpyshin nedenfor: