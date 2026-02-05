Utløpet av atomavtalen mellom USA og Russland skaper global uro i en tid med store spenninger, advarer FN-sjefen

HQ

FN har slått alarm etter at New START-avtalen, den siste avtalen om kjernevåpenkontroll mellom USA og Russland, offisielt har utløpt. FNs generalsekretær António Guterres beskrev øyeblikket som "gravt", og advarte om at det for første gang på mer enn 50 år ikke finnes noen bindende grenser for de strategiske atomvåpenarsenalene til de to landene som til sammen har mer enn 80 % av verdens atomstridshoder.

Guterres understreket at sammenbruddet av New START kommer på det verst tenkelige tidspunktet, med økende global ustabilitet og den høyeste atomrisikoen på flere tiår. Avtalen, som ble undertegnet i 2010, begrenset antallet utplasserte strategiske stridshoder til 1550 per side og spilte en nøkkelrolle i arbeidet med å redusere lagrene fra den kalde krigen. Han advarte om at utløpet av avtalen kan sette fart i et nytt våpenkappløp og undergrave ikkespredningsavtalen, som er avhengig av at atommaktene viser at de er i god tro når det gjelder nedrustning.

Både Washington og Moskva har erkjent at avtalen er over, og Russland har sagt at de ikke lenger anser seg bundet av avtalens begrensninger, samtidig som de hevder at de vil opptre "ansvarlig". USA har holdt døren åpen for et nytt rammeverk, selv om tjenestemenn hevder at enhver fremtidig avtale bør inkludere Kina, hvis atomvåpenarsenal er i rask vekst. Nå som New START forsvinner, står verden uten en hjørnestein for kjernefysisk tilbakeholdenhet, og med langt færre garantier mot eskalering...