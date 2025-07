Utrolig statistikk mellom Jannik Sinner og Carlos Alcaraz etter Wimbledon-finalen

HQ

Jannik Sinners seier over Carlos Alcaraz i Wimbledon har satt en stopper for spanjolens 24 kamper lange seiersrekke, den lengste i karrieren. Det reduserer også avstanden i innbyrdes oppgjør mellom de to spillerne, til 8-5 (Alcaraz vant åtte ganger, inkludert fem seire på rad, nok en seiersrekke som ble brutt på søndag).

Sinner øker dermed avstanden på ATP-rankingen, som etter mandagens oppdatering viser at Sinner leder med 12 030 poeng, mens Alcaraz ligger på andreplass med 8600 poeng. Selv om Alcaraz hadde vunnet, vil Sinner beholde sin førsteplass på ATP-rankingen i noen uker til: Italieneren har vært nummer 1 i verden i 58 uker på rad, siden 10. juni 2024. I mellomtiden har Carlos Alcaraz "bare" vært nummer 1 i 36 uker i fire forskjellige perioder, og falt fra topplasseringen 10. september 2023.

Alcaraz, som er nesten to år yngre enn Sinner (født i mai 2003, Sinner er født i august 2001), leder fortsatt i antall titler: 21 titler i karrieren, inkludert 5 Grand Slams, med bare én tapt finale (Wimbledon 2025). I mellomtiden har Sinner 20 ATP-titler, inkludert 4 Grand Slam-titler, og har bare tapt én finale (Roland Garros 2025).

Til sammen har de to dominert alle de syv siste Grand Slam-mesterne: Sinner vant Australian Open i 2024, Alcaraz vant Roland Garros og Wimbledon i 2024, deretter vant Sinner US Open i 2024 og Australian Open i 2025. Alcaraz vant Roland Garros 2025 forrige måned, i det første møtet mellom de to i en Grand Slam-finale, og nå tar Sinner Wimbledon 2025.

I 2023 vant Djokovic alle Grand Slam-turneringene bortsett fra Roland Garros. De siste gangene en annen spiller enn Alcaraz, Sinner, Djokovic eller Nadal vant en major de siste fem årene var US Open 2020 (Dominic Thiem) og Daniil Medvédev (US Open 2021).

De siste to årene har Sinner vunnet 99 av sine 110 kamper, og Alcaraz har vunnet 102 av 121 kamper. Med veldig lik statistikk er spørsmålet nå om de vil være i stand til å opprettholde nivået i årene som kommer ... og om noen vil være i stand til å stå imot dem. Vil det komme "en ny Djokovic" for å skape en ny "Big Three"-æra?