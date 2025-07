Utskiftbare knapper og TMR-pinner: Møt 8BitDo Pro 3

HQ

8BitDo har offisielt lansert sin nestegenerasjons kontroller, Pro 3, som bygger videre på arven etter Pro 2 fra 2021. Blant de viktigste oppgraderingene er magnetiske, utskiftbare ABXY-knapper - ideelt for tilpassede oppsett eller plattformspesifikke preferanser - og utskiftbare spakhetter i arkadestil. Styrespakenes moduler bruker nå TMR-teknologi (Tunnel Magneto Resistance), noe som reduserer avdrift betydelig og øker både presisjon og holdbarhet.

Tilkoblingsmulighetene har fått en skikkelig oppgradering: I tillegg til Bluetooth støtter Pro 3 kablet USB og inkluderer en 2,4 GHz trådløs dongle som kan plasseres i den medfølgende holderen for oppbevaring og lading. Den introduserer også to ekstra "mikro"-skulderstøt (L4/R4) og Hall-effektutløsere med justerbare moduser - for eksempel full forlengelse for racere eller kort trekk for FPS-spill.

Pro 3 drives av et ikke-flyttbart 1000 mAh-batteri som holder til opptil 20 timers spilling, og lades mens den er i bruk via USB. Den er kompatibel med et bredt spekter av enheter: Nintendo Switch (1 og 2), Windows, Android, macOS, SteamOS, iOS og flere. Med en pris på rundt $ 69,99 matcher den den anodiserte kvaliteten på førstepartsutstyr, samtidig som den har premiumfunksjoner - som en turbo-knapp, gyro, rumble og tilpassbare bakpadler - i en kontroller som gjenspeiler DualSense-ergonomi.

Forhåndsbestillinger startet 15. juli 2025, med generell tilgjengelighet 12. august i tre retroinspirerte farger: Grå (PS), G Classic (Game Boy) og lilla (GameCube)

Dette er en annonse:

Er dette noe du kommer til å skaffe deg?