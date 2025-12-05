Utvid Lego-byen din med denne herlige og sjarmerende handlegaten

HQ

Selv om mange moderne Lego-sett er ment å ligne deler av popkulturen, finnes det fortsatt mange sett som gjenspeiler de mer tradisjonelle og ikke-IP-baserte delene av Lego-universet. For dette formål, hvis du er en Lego-byplanlegger og liker å utvide din urbane metropol med nye bygninger, har et nytt sett blitt avslørt med planer om å debutere på nyåret.

Spesielt snakker vi om Icons Shopping Street settet, med dette er en virkelig nydelig idyllisk urban diorama som skildrer noen få butikker og et travelt torg der minifigurer beveger seg rundt og ser ut til å bruke sine pigger på interessante gjenstander.

Siden det ikke er et merkevareprodukt, får du en god del for pengene for dette settet, da det vil koste £ 229.99 / € 249,99 og tilbyr så mye som 3,456 Lego-deler å bygge det fra. I tillegg kommer en rekke minifigurer, og det hele har et modulært design som gjør det enkelt å koble sammen med lignende urbane sett.

For referanse, Star Wars Jango Fett's Firespray-Class Starship koster rundt £ 30 mer og har mindre enn 3,000 stykker Lego, samtidig som det bare tilbyr et par minifigurer.

Den offisielle lanseringsdatoen for settet er 4. januar, men Lego Insiders kan snappe det opp fra 1. januar.

