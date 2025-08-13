Utvikler av Minecraft-konsollport åpner nytt studio i Edinburgh

Hvis du har spilt Minecraft på PlayStation, Xbox eller en Nintendo-konsoll vil du være kjent med arbeidet til 4J Studios. Dette er porting-studioet som har vært ansvarlig for å bringe Minecraft til to generasjoner konsoller (Xbox 360 og Xbox One, PS3 og PS4, Wii U og Nintendo Switch, pluss PlayStation Vita), og som siden har vendt oppmerksomheten bort fra Mojangs klossete kreasjon for i stedet å jobbe med sin egen konkurrent.

Denne konkurrenten er kjent som Reforj, og når det gjelder hvorfor vi tar opp dette, har det nylig blitt rapportert at 4J Studios utvider for å fortsette å jobbe med dette kommende spillet.

Ifølge The Scotsman har 4J Studios nå åpnet et nytt studio i Edinburgh, for å bygge videre på hovedkvarteret i Dundee, som vil være vertskap for en haug med ekstra utviklere som vil få i oppgave å fokusere på "programvare- og designroller."

Det er uklart hvor mange utviklere som skal jobbe på kontoret i Edinburgh, men vi er blitt fortalt at 4J i dag har mer enn 50 ansatte, noe de har til hensikt å øke for å forberede seg på Reforjs ankomst i 2026.

Paddy Burns, administrerende direktør i 4J Studios, sa følgende om åpningen av det nye kontoret: "Vi håper vi kan dra nytte av dette momentumet og denne energien ved å åpne vårt første kontor i Edinburgh, noe som vil gi oss enda bedre tilgang til det mangfoldige utvalget av programvare- og designtalenter som finnes i og rundt byen."

Dette ble gjentatt av styreformann Chris Van der Kuyl, som forklarte "Det er viktig at sektoren og myndighetene bruker dette som en katalysator for videre samarbeid og samhandling, slik at vi skaper best mulige forhold for de mange strålende individene og studioene vi har i sektoren i Skottland. 4J er glade for å være en del av denne historien, og vi håper at åpningen av dette nye kontoret i Edinburgh understreker vår forpliktelse til å belønne og utvikle talenter."

Når det gjelder hva vi kan forvente oss av Reforj, står det på Steam-siden for spillet at det er en sandkasse med åpen verden der målet er å "reise til eksotiske nye verdener, etablere bosetninger under fiendtlige forhold og avdekke hemmelighetene til en tapt sivilisasjon som spenner over flere verdener." Det vil ha prosedyregenererte voxel-verdener, terraforming og byggesystemer, pluss utfordringer som også skal gjennomføres og overvinnes.