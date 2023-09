Utviklere hater Unitys nye installasjonsavgift

HQ

Vi har sett mange diskusjoner om hvor stor andel av et spills inntekter Epic Games Store, Steam, GOG og andre digitale butikker har tatt gjennom årene, men det er også en mindre omtalt del av mange spill som trenger sin del av kaken før en utvikler og/eller utgiver kan begynne å putte pengene i egen lomme: spillmotorene. Unreal Engine og Unity er to av de mest populære, og Epic har justert inntektsfordelingen noen ganger i det siste. Nå er det Unitys tur, og det blir definitivt ikke godt mottatt.

Et blogginnlegg avslører at Unity vil innføre det som rett og slett kalles Unity Runtime Fees fra 1. januar 2024. Dette skal erstatte inntektsdelingen, slik at spillutviklere i stedet må betale Unity en avgift hver gang spillene deres installeres på en enhet. Avgiften varierer avhengig av hva slags Unity-abonnement de har etter å ha nådd visse milepæler. Unity hevder at denne endringen bare vil påvirke en liten del av titlene, men i sosiale medier virker det som om mer enn nok har et problem med endringen.

Among Us-utviklerne hos Innersloth delte sine bekymringer etter at Another Crab's Treasure-skaperne i Aggro Crab var et av de første studioene som tok til motmæle, og de er ikke alene. Cult of the Lamb-gjengen i Massive Monster er et av de mange andre studioene som truer med å bytte motor hvis dette faktisk skjer.

Ikke akkurat rart når den opprinnelige ideen var å ta betalt hver gang et spill ble installert på en enhet. Heldigvis har Unity snudd litt i en kommentar til Stephen Totilo hos Axios, så utviklere/utgivere vil bare betale for den første installasjonen og ikke for demoer (med mindre det er Early Access eller andre varianter som inkluderer hele spillet), abonnementstjenester og veldedighetstilbud. Det ser likevel ut til at det store flertallet av de mest kjente teamene ikke liker denne ideen, så det blir interessant å se om Unity gjør en helomvending, snur litt mer eller står på sitt.

Hva synes du om Unity Runtime Fee?