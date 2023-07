Beyond Good & Evil 2 får ny hovedforfatter den 4 august 2022 klokken 17:32 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Ubisoft har gang på gang sett seg nødt til å gjenta at Beyond Good & Evil 2 stadig lever og er under utviklingen, så da er det godt å faktisk få et klart bevis på dette....

Beyond Good & Evil 2 testes internt den 30 juli 2022 klokken 19:16 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette Det er en underdrivelse å si at Beyond Good & Evil 2 har vært gjennom mange problemer siden spillet først ble kunngjort, og flere insidere har påpekt at spillets fremgang...