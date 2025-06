Utvikleren bak A Mortician's Tale har nettopp sluppet et nytt og gratis spill

Utviklerne Gabby DaRienzo, Kait Tremblay, Jen Costa, Nina Wong, Halina Heron, Mobeen Fikree og Jacquelin de Leon fra Laundry Bear Games har jobbet for å fjerne noe av stigmatiseringen som omgir døden. Tidligere har dette skjedd i form av indietittelen A Mortician's Tale, et prosjekt som forsøkte å fremstille døden på en mer positiv og naturlig måte, og nå er det samme teamet i gang igjen.

Som en del av Wholesome Games Direct har vi nettopp fått et nytt glimt av Seasonala Cemetery, et spill som beskrives som en "meditativ opplevelse som inviterer spillerne til å utforske den rolige skjønnheten til en levende, pustende kirkegård." Ideen bak spillet er å vandre rundt på en kirkegård som gjenspeiler datoen, årstiden og klokkeslettet for hvor du befinner deg i verden, alt for å gi en vær- og dag/nattopplevelse som gjenspeiler virkeligheten i spillet. Herfra er målet å "observere og samhandle med NPC-er og dyr når de besøker Seasonala Cemetery, mens du lytter til omgivelseslyder som er spilt inn fra en virkelig kirkegård."

Selv om det kan virke ganske uvanlig, er det verdt å sjekke ut spillet hvis du har litt tid til overs, ettersom det nettopp har blitt lansert på Steam og itch.io, som et helt gratis spill også.