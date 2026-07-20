Utvikleren bak «Disco Elysium» og «Zero Parades» skal si opp mer enn 30 ansatte

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Nok en gang får folk i spillbransjen høre om «vanskelige nyheter», noe som sjelden betyr noe annet enn oppsigelser. I tilfellet med ZA/UM, utvikleren av Disco Elysium og Zero Parades: For Dead Spies, er de «vanskelige nyhetene» nettopp det, ettersom selskapet har bekreftet at det skal si opp «opptil 32» av sine ansatte, som enten har blitt informert om oppsigelsen eller har mottatt varsel om risikostilling.

Disse 32 ansatte kommer fra alle deler av ZA/UM, og den uheldige beslutningen om å si opp en del av staben er tatt på grunn av den svake salgsutviklingen til studioets siste tittel, « Zero Parades: For Dead Spies. Selv om spillet fikk gode anmeldelser, nådde det ikke det ønskede kommersielle resultatet for ZA/UM, noe som betyr at det ganske enkelt ikke solgte så mange eksemplarer som de hadde håpet på.

Ifølge en uttalelse fra ZA/UM vil dette endre «formen på ZA/UM, men ikke formålet. Våre kunstneriske standarder forblir uendret: vi vil fortsette.» Så forvent ikke at utvikleren skal forsvinne, men kanskje bør du ikke forvente at noe nytt kommer ut med det første. ZA/UM hadde allerede vært gjenstand for en del kontroverser, etter at mange av de viktigste utviklerne bak «Disco Elysium» forlot selskapet for å starte egne studioer.

Kontroversen førte til så stor forvirring at det er mulig at folk ble usikre på om de burde støtte « Zero Parades: For Dead Spies eller ikke. Mund-til-mund-reklamen for dette rollespillet var rett og slett ikke like sterk som for «Disco Elysium», og ZA/UM klarte ikke å gjenta suksessen for andre gang.