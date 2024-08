Utvikleren Dogubomb leverer et sjangeroverskridende puslespill i Blue Prince

HQ

Etter å ha laget spill og filmer for andre i en årrekke, nyter utvikleren Dogubomb sjansen til å lage noe for seg selv, og det kommer i form av deres mystiske nye puslespill Blue Prince.

Det generelle plottet i Blue Prince er at spillerkarakteren har fått i oppgave av sin nylig avdøde onkel å finne det 46. rommet i hans 45-roms hus.

Visuelt sett er dette imidlertid ikke bare nok et puslespill i førstepersonsformat. Det kombinerer elementer fra strategispill og til og med brettspill, og er et forfriskende innslag i en sjanger som virket perfeksjonert, men som har et nisjepublikum.

Ben Lyons, vår sjefredaktør på Gamereactor UK, fikk sjansen til å snakke med Dogumbombs Tonda Ros om Blue Prince på årets Gamescom i Cologne.

Ros sa "Jeg er mest påvirket av bøker og brettspill, så mye av mekanikken er på en måte basert på trekkmekanikken som du kan se i Magic the Gathering eller Agricola eller Notre Dame, noen av favorittbrettspillene og kortspillene mine, kombinert med noen ting fra noen av favorittbøkene mine, som Maze av Christopher Manson, som på en måte er som å utforske et slags hus som har mange hemmeligheter.

"Men mange av historiebrikkene og puslespillbitene er på en måte vevd inn i spillets vev på en måte som oppmuntrer spillerne til å finne dem.

"Og måten huset er satt opp på, er i hvilken rekkefølge spillerne finner dem, det vil vanligvis være forskjellig."

Ros kommenterte også spillets unike tilnærming til problemløsning, der både spillstrategi og evne til å løse gåter er mulige veier til progresjon.

Han sa: "Ved å bruke "Ved å bruke strategielementene kan du faktisk omgå gåter som du ikke kan løse.

Og hvis du ikke liker å løse gåter, kan du stort sett ignorere dem og bare fokusere på strategielementene.

"Men for nye spillere vil det være en stor utfordring å bruke drafting-mekanikken og ikke havne i en blindgate.

Men det er noe du kan bli god til, og spillet holder deg ikke i hånden når det gjelder å øke den ferdigheten.

"Så hvis du er dårlig på strategi, kan en mer puslespill-sentrert spiller løse gåter som vil gi dem fordeler som gjør at de ikke trenger å være så gode på strategi.

"Så jeg føler at det finnes to veier for både strategielskere og puslespillentusiaster."

Du kan se hele intervjuet med Ros her, der vi diskuterer mer om hva han liker best med spillet og hvor den fantastiske art direction kommer fra.