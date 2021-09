Utvikleren Toys for Bob sier vi snart får se mer av Crash

HQ

Spekulasjonene om at et nytt Crash-prosjekt skulle annonseres snart tok fart forrige uke da den offisielle Twitter-kontoen for serien plutselig skrev: "That feeling you get when you hear there's a certain party right around the corner". Nå har enda mer bensin blitt kastet på bålet.

For å feire karakterens 25-årsjubileum sørget Toys for Bob, som i fjor lanserte Crash Bandicoot 4: It's About Time, på å gratulere bandikuten og avslutte med å si "we'll see more of you very soon". Se selv i videoen under. Om de ikke bare er sadister som liker å plage fansen - burde det unektelig tyde på at noe er på gang.

Hva håper du at det er?