Utviklerne av «Black Myth: Wukong» vil ikke bruke generativ AI i sitt nye spill, men er ikke imot det

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Game Science, utvikleren av megahiten Black Myth: Wukong, vil ikke bruke generativ AI til å hjelpe til med utviklingen av spillets etterfølger, Black Myth: Zhong Kui. Dette betyr imidlertid ikke at Game Science er helt imot teknologien og dens bruksområder.

I stedet, som Game Sciences medgrunnlegger og regissør for Black Myth-serien, Yang Qigang, sa på Weibo, et kinesisk sosialt medium (via GamerSky), holder studioet seg tilbake foreløpig mens generativ AI utvikler seg videre. «Design- og ressursfasene vil ligge langt unna AIGC, ikke fordi vi er imot det, men ganske enkelt for å kunne yte vårt beste i sluttfasen,» skrev Yang Qigang.

Han brukte Christopher Nolans «The Odyssey» som et eksempel på hvorfor studioet fortsetter å satse på tradisjonelle spillutviklingsmetoder. «I dagens verden, der digital kino og 3D-etterproduksjon ser ut til å ha nådd en blindvei, skinner Nolan fortsatt klart og skaper stor oppsikt med eldre teknologier... Det finnes ikke noe som heter et siste tog du absolutt må rekke. Du kan finne et lite hotell å bo på, og det er god tid til AI og sånt – ingen hast.»

Black Myth: Zhong Kui vil ikke inneholde generativ AI i designet og ressursene, så alle som ønsker å spille et AI-fritt spill i fremtiden, kan sette det på listen sin. Kanskje vil Game Science ikke være like menneskesentrert i utviklingen av det tredje Black Myth-spillet, men det vil nok ta en stund før vi kommer dit.