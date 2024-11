Utviklerne av Lies of P jobber med et nytt skrekkspill

HQ

Neowiz rir høyt på suksessen til Lies of P, og teamet jobber hardt med å finpusse det nye nedlastbare innholdet som skal slippes tidlig neste år. Naturligvis har de også ambisiøse planer for hva som er neste for studioet. Det har nå blitt avslørt at deres kommende prosjekt blir et skrekkspill med science fiction-tema, utviklet ved hjelp av Unreal Engine 5.

Kunngjøringen kom fra det koreanske nettstedet EBN, som også bekreftet at Lies of P DLC er planlagt utgitt tidlig neste år.

Liker du Lies of P, og gleder du deg til deres nye skrekkspill med sci-fi-tema?