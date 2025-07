Utviklerne avslører en gang for alle hvordan Lumines skal uttales Men ikke alle ser ut til å sette pris på det, og noen har vært ganske pikante over det faktum at de har tatt feil i to tiår.

HQ Lumines startet sin reise som et glimrende Tetris-alternativ til PSP i 2005, og totalt har det blitt gitt ut i rundt ti forskjellige utgaver. Den siste var Lumines Remastered, noe som betyr at det er en stund siden vi fikk oppleve det rytmebaserte puslespillet. Senere i år kommer imidlertid Lumines Arise, og med det vil det være flere influencere som snakker om det. Men ... det er ikke alltid like lett å vite hvilken tittel de snakker om, siden uttalen varierer veldig. Det finnes bare én måte å uttale Lumines på, og i en kort video med seriens grunnlegger Tetsuya Mizuguchi avslører utvikleren Enhance Games hvordan Lumines faktisk uttales. Etter reaksjonene å dømme er det mange som har uttalt navnet feil helt siden det opprinnelig ble lansert, og som sier at de har tenkt å fortsette med det selv om de nå vet hvordan det skal uttales. Hvordan du selv har uttalt spillet og har tenkt å uttale det i fremtiden, er selvfølgelig ikke vår sak, men nå har du i det minste fått svaret. Sjekk det ut nedenfor. Var det som du trodde?