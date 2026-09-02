Utviklerne bak «Peak» lanserer det nye presisjonsplattformspillet Rebounder

Aggro Crab Games, utviklerne bak Another Crab's Treasure, Peak og Crashout Crew, har kunngjort at de jobber med et nytt spill. Ikke som utviklere, vel å merke, men de skal gi ut ThirtyThrees nye presisjonsplattformspill Rebound.

Fans av Aggro Crabs spill vil føle seg helt hjemme med « Rebounder. Det unike tegneserieinspirerte grafikkuttrykket og den fartsfylte spillstilen gjør at det skiller seg ut, ettersom du spiller som en astronaut på en avsidesliggende arbeidsplass på månen som må suse gjennom farlig terreng for å levere varer så raskt som mulig.

«Suksessen til PEAK satte oss i en unik posisjon. Vi var egentlig ikke interessert i å utvide teamet vårt vesentlig, men vi var interessert i å utvide katalogen vår. Vi liker å være aktivt involvert i prosjektene vi jobber med, og vi kan tilby unike perspektiver og tilbakemeldinger på spillene takket være vår bakgrunn som uavhengige utviklere og vår erfaring med egenutgivelse. Vi har også bygget opp et stort fellesskap gjennom årene som stoler på vår tilnærming til hvordan vi lager og markedsfører våre egne spill,» forklarte Corey Warning, publiseringssjef hos Aggro Crab, i en pressemelding.

Aggro Crab er på utkikk etter flere prosjekter å gi ut i tillegg til Rebounder, men det er noen kriterier utviklerne må oppfylle. «Vi ser generelt etter spill som passer inn i stemningen i Aggro Crab-katalogen, og ting vi tror vil slå godt an hos publikummet vårt. Og ingen generativ AI-søppel,» sier Warning. Spillene må også ha et budsjett på 500 000 dollar eller mindre for å nå mållinjen i løpet av rundt to år eller mindre, og intense spill med karakter vil bli prioritert.

«Rebounder lanseres i 2027.