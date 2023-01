Utviklingen av Dragon's Dogma 2 går veldig bra, så forvent mer i 2023

HQ

Capcom har nesten ikke sagt et pip om Dragon's Dogma 2 etter at spillet ble bekreftet i sommer, men utviklerne har ikke tenkt å la oss gå inn i et nytt år uten en bitteliten oppdatering i alle fall.

Hideaki Itsuno, regissøren av Dragon's Dogma og nå oppfølgeren, har gått på Twitter for å både ønske oss godt nytt år og fortelle at utviklingen av Dragon's Dogma 2 går bra. Kremen på kaken er at han sier spillet begynner å bli ganske interessant, så det høres ut som om de muligens har spennende planer for spillet. Derfor er det også godt å høre at han lover oss mer informasjon, noe han vel ikke ville gjort om vi måtte vente til 2024 på nytt.