Utviklingen av Instagram Kids har blitt satt på pause etter massiv kritikk

Instagram er en ekstremt populær plattform, men det er nok mange som er enige i at det ikke akkurat er sunt med for mye, og sannelig ikke for barn og unge. Facebook, som eier Instagram, avslørte for en stund siden at de hadde planer om å utvikle en dedikert barneversjon av appen ved navn Instagram Kids. Dette har dog fått massiv kritikk, og ny forskning har også bevist at bruken av appen i det hele tatt er usunt for de små.

Derfor settes utviklingen nå på pause. Det har Instagram avslørt via et nytt blogginnlegg hvor sjefen Adam Mosseri sier følgende:

"While we stand by the need to develop this experience, we've decided to pause this project. This will give us time to work with parents, experts, policymakers and regulators, to listen to their concerns, and to demonstrate the value and importance of this project for younger teens online today."

Det betyr imidlertid ikke at Mosseri ikke vil utvikle Instagram Kids til slutt, og det er fortsatt planen:

"Our intention is not for this version to be the same as Instagram today. It was never meant for younger kids, but for tweens (aged 10-12). It will require parental permission to join, it won't have ads, and it will have age-appropriate content and features. Parents can supervise the time their children spend on the app and oversee who can message them, who can follow them and who they can follow. The list goes on."