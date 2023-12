Utviklingen av Jumplight Odyssey stanses på ubestemt tid

HQ

Utvikleren League of Geeks har kunngjort en rekke store beslutninger som påvirker driften og de ansatte.

Det bemerkes at etter "raskt økende driftskostnader, en svekket AUD, dårlig Early Access-salg og den enestående tilbaketrekningen av finansieringsmuligheter i hele bransjen" har utvikleren blitt tvunget til å permittere mer enn 50% av sine ansatte, inkludert hele Jumplight Odyssey -teamet, og at dette betyr at utviklingen av det kommende spillet er satt på pause på ubestemt tid.

Denne endringen betyr at Jumplight Odyssey ikke kommer til å lanseres som et komplett og ferdig produkt, og at det heller ikke kommer til å lanseres på PS5- og Xbox Series X/S-konsollene.

Når det gjelder League of Geeks' andre spill, får vi vite at Solium Infernum fortsatt vil komme 14. februar 2024, og at Armello vil fortsette å få den støtten det får i dag.

Når det gjelder det faktiske antallet ansatte som har fått sparken, er det snakk om 29 personer.