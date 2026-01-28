Utviklingen av State of Decay 3 går tilsynelatende "veldig bra"

HQ

Det er seks år siden State of Decay 3 ble avslørt, og nesten to år siden vi sist fikk en trailer. Det er tydelig at utvikleren Undead Labs jobber med prosjektet, men det er også tydelig at de tar seg god tid. Likevel sier Xbox Game Studios-sjef Craig Duncan at utviklingen går etter planen.

I et intervju med GamesRadar berørte han prosjektet kort, og understreket at ting faktisk går bra bak kulissene :

"Jeg tror [PR] i dette rommet vil myrde meg hvis jeg gir deg svaret på det. Så her er hva jeg vil si: Jeg har besøkt studioet flere ganger de siste seks til åtte månedene. Jeg har sittet og spilt spillet med laget en rekke ganger. Det begynner å bli veldig bra. Vi er veldig begeistret for serien og dens potensial. Så jeg kommer helt sikkert til å se mye mer av det i året som kommer ... er det et godt svar på spørsmålet ditt? [latter]"

Det er i det minste et løfte om at vi ikke vil gå gjennom hele 2026 uten en reell oppdatering på spillet, selv om det fortsatt er ukjent hvor nær lansering det er.